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إسبانيا تسجل 567 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

11:59 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
إسبانيا تسجل 567 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

الحجر الصحي في إسبانيا

مدريد- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، تسجيل 567 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 18056 حالة.

كما سجلت إسبانيا 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 20 آذار/مارس الماضي.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 172541 حالة.

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