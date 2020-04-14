الطيران الكويتي: لا إجلاء لأي مقيم مصاب بكورونا

الكويت – (أ ش أ):

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الثلاثاء تعميماً بشأن الإجراءات التشغيلية لإخلاء المقيمين من رعايا الدول العربية والأجنبية إلى دولهم عبر مطار الكويت الدولي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة منع سفر أي مقيم يتم إجلاءه حال ثبوت إصابته بالفيروس.

وأوضحت الإدارة الكويتية، في المادة الأولى من التعميم، والمتعلقة بوجهات سفر الدول التي لم تطلب الفحص الطبي لرعاياها، أن إجراءات تنظيم سفر الركاب، ستتم وفقا لما هو معمول به بمبنى الركاب المخصص للسفر مع شركات الطيران المحلية والأجنبية، ومقدمي الخدمات الأرضية، بالتوافق مع إجراءات وتوصيات وزارة الصحة الكويتية لمكافحة انتشار الفيروس، وتعليمات الإدارة العامة للطيران المدني.

وأشارت إلى أن المادة الثانية، تعني بالوجهات للدول التي طلبت الفحص الطبي لرعاياها بعد اعتماد فريق العمل، لتنفيذ الآلية الخاصة بعودة المقيمين إلى دولهم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل؛ حيث يتم الأمر من خلال 11 خطوة، تتضمن قيام (الطيران المدني) بتنفيذ خطة إخلاء رعايا الدول، بالتنسيق مع شركات الطيران المحلية والأجنبية، والتنسيق مع إدارة النقل الجوي، وإدارة عمليات مطار الكويت الدولي، بتحديد جميع الرحلات المغادرة عن طريق مواقف طائرات خارجية في ساحة المطار.

وتابعت أن مركز التحكم (B) بموقع "ألفا" في مبنى الركاب (1)، هو المركز المعتمد للفحص الطبي للمسافرين لرعايا الدول الطالبة للفحص، والتنسيق مع إدارة عمليات مطار الكويت الدولي، لاختيار منطقة لوزن أمتعة الركاب مع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية، حسب الإجراءات وتعاميم وزارة الصحة والطيران لمكافحة انتشار كورونا.

وأكدت ضرورة التزام شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية في مطار الكويت الدولي، بإغلاق كاونتر وزن الأمتعة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد الإقلاع، بسبب إجراءات الفحص الطبي الجديد المعتمد، والمطلوب من قبل هذه الدول، على أن تكون مسؤولية شركة الطيران، إبلاغ المسافرين بهذه الإجراءات، وكذلك ضرورة قيام مقدمي الخدمات الأرضية وشركات الطيران، بتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لجميع المسافرين، من كمامامت وقفازات ومعقمات.

وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بوزارة الداخلية، من أمن المطاروالجوازات، لعمليات دخول وخروج الركاب والمسافرين، حسب ما هو معمول به، على أن تقع مسؤولية مقدم الخدمات الأرضية، بتنسيق عملية الدخول والخروج للركاب المسافرين من منطقة (b) مركز الفحص، ومن منطقة ألفا من مبنى الركاب (1) للفحص وإجراءات السفر الخاصة بهم، والتعقيم حسب الإجراءات والشروط الصحية، مع فحص الركاب عن طريق جهة معتمدة من وزارة الصحة الكويتية.

ولفتت (الطيران المدني) الكويتية، إلى أنه يتم توفير الاختبار والطواقم الطبية لعمل فحص للركاب، من قبل شركات الخمات الأرضية؛ وذلك تحت اشراف ورقابة وزارة الصحة الكويتية، ومن ثم يتم اعتماد نتيجة الفحص من قبل الوزارة، تمهيداً لإصدار الشهادة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي حال النتيجة السلبية للفحص واعتمادها من قبل الوزارة، يعطى الراكب شهادة الفحص ويسمح له بالسفر، وفي حالة نتيجة إيجابية الفحص، يمنع الراكب من السفر ويتم عزله، وفق الإجراءات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة الكويتية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.