الجيش الليبي يسقط طائرة تركية "مسيرة " جنوب العاصمة طرابلس
طرابلس-( أ ش أ):
أعلنت شعبة الإعلام الحربي - التابعة للجيش الوطني الليبي – اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة تركية "مسيرة " بدون طيار، جنوب العاصمة (طرابلس) .
وذكرت الشعبة - في بيان مقتضب أورده موقع "بوابة أفريقيا " الليبي اليوم - أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية "مُسيّرة " أقلعت من قاعدة "معيتيقة " العسكرية وأسقتطها جنوب العاصمة.
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