الجيش الليبي يسقط طائرة تركية "مسيرة " جنوب العاصمة طرابلس

طرابلس-( أ ش أ):

أعلنت شعبة الإعلام الحربي - التابعة للجيش الوطني الليبي – اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة تركية "مسيرة " بدون طيار، جنوب العاصمة (طرابلس) .

وذكرت الشعبة - في بيان مقتضب أورده موقع "بوابة أفريقيا " الليبي اليوم - أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية "مُسيّرة " أقلعت من قاعدة "معيتيقة " العسكرية وأسقتطها جنوب العاصمة.