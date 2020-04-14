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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية "مسيرة " جنوب العاصمة طرابلس

10:57 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية "مسيرة " جنوب العاصمة طرابلس

الجيش الوطني الليبي

طرابلس-( أ ش أ):

أعلنت شعبة الإعلام الحربي - التابعة للجيش الوطني الليبي – اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة تركية "مسيرة " بدون طيار، جنوب العاصمة (طرابلس) .

وذكرت الشعبة - في بيان مقتضب أورده موقع "بوابة أفريقيا " الليبي اليوم - أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية "مُسيّرة " أقلعت من قاعدة "معيتيقة " العسكرية وأسقتطها جنوب العاصمة.

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الجيش الليبي اسقاط طائرة تركية منصات الدفاع الجوي ليبيا

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