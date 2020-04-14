نائب رئيس البرلمان العراقي: 3 أشهر للسيطرة على "كورونا"

بغداد - (د ب أ):

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا في العراق، حسن الكعبي، عن وضع خطة طوارئ في العراق لثلاثة أشهر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الكعبي لصحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الثلاثاء، إنه تم وضـع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا لأن العراق ما زال في دائرة الخطر.

وأضاف أن "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجـمـعـات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطـة الـقـانـون لأن العراق يقع حاليًا في دائرة الخطر، وأن الحديث عـن الـتخـفـيـف أو الـتـقـلـيـل مـن خـطـورة هـذا الـوبـاء غير حقيقي وغـيـر دقـيـق".

ودعا "السلطات الأمنية والعسكرية إلى محاسبة المواطنين على عدم لبس الكفوف الطبية والكمامات وفرض سلطة القانون وألا يترك الأمر للمواطنين وتقليل تجمعاتهم في المناطق الشعبية".

وقال إن "جميع المؤشرات تقول إن الخطر كبير وأعظم مما نتوقع، إذ نرى هناك وفيات بمئات الآلاف مــن المواطنين في دول لـديـهـا القدرات المـالية والـصحـية والبيئية أفضل مما موجود في العراق، إلا أنها انتبهت واستسلمت أمام انتشار هذا الفيروس".

وكشف الكعبي أن العراق لايزال يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا إذ توجد هناك 4 أجهزة في عموم البلاد، وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة، مؤكدًا: "أمامنا مشكلات وتحديات كبيرة".