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أستراليا تنتقد "الصحة العالمية" لموافقتها على إعادة فتح الأسواق الرطبة في الصين

05:17 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
أستراليا تنتقد "الصحة العالمية" لموافقتها على إعادة فتح الأسواق الرطبة في الصين

سكوت موريسون

سيدني- (د ب أ):

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، لدعم الصين في إعادة فتح الأسواق الرطبة التي تُباع فيها الحيوانات الحية والأسماك والمنتجات والسلع الأخرى القابلة للتلف في الهواء الطلق.

وقال موريسون إنه: "من المستحيل فهم دعم أسواق الحيوانات الحية، حيث يعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين".

وأضاف: "أنا في حيرة كاملة من هذا القرار".

وقال موريسون: "نحتاج إلى حماية العالم من المصادر المحتملة لتفشي هذه الأنواع من الفيروسات.. لقد حدث ذلك مرات عديدة."

وتردد أن منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إنه من الممكن أن تباع الأطعمة بشكل آمن في الأسواق الرطبة إذا كانت هناك مرافق كافية وتنظيم مناسب وممارسات صحية مناسبة.

وبدأت الصين في أوائل أبريل في تخفيف الإغلاق الذي فرضته على مدار شهور لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح سوق ووهان الرطبة لتباع فيها الأسماك واللحوم الفواكه والخضروات.

سكوت موريسون سيدني الصين الأسواق الرطبة الأسماك الحيوانات الحية

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