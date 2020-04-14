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مقتل 32 جراء اجتياح أعاصير وعواصف جنوب الولايات المتحدة

03:54 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
مقتل 32 جراء اجتياح أعاصير وعواصف جنوب الولايات المتحدة

أعاصير وعواصف قوية ضربت جنوب وشرق أمريكا

واشنطن- (د ب أ):

لقي 32 أمريكيًا على الأقل حتفهم، بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى أمس الاثنين، ما ألحق أضرارًا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق.

وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي وتسعة آخرون في ولاية ساوث كارولينا وثمانية أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو.

ووقع الدمار أثناء عطلة عيد الفصح، فيما تبذل البلاد جهودًا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة فب الولايات. في جورجيا اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تم مشاركتها على وسائل الاعلام المحلي.

في مسيسيبي أكدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرض 200 منزل تقريبًا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص.

كما لقي خمسة أشخاص آخرين حتفهم في مقاطعة موراي في شمالي جورجيا، وتوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني بشمال غرب جورجيا بحسب تقارير إعلامية محلية.

عواصف أعاصير واشنطن ولاية ميسيسبي

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