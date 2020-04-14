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سفير بكين بالقاهرة: شحنة مساعدات من الصين تصل إلى مصر الخميس

12:41 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
سفير بكين بالقاهرة: شحنة مساعدات من الصين تصل إلى مصر الخميس

مستلزمات طبية

وكالات:

أعلن سفير بكين في القاهرة، لياو ليتشيانج، أن طائرة صينية على متنها مستلزمات طبية تمنحها حكومة الصين إلى عدة دول في شمال إفريقيا بما فيها أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف الاختبار لصالح الحكومة المصرية.

وقال السفير الصيني، في تغريدة على "تويتر"، أمس الاثنين "من المتوقع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي فجر يوم السادس عشر".

واستلمت مصر الجمعة الماضية، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تشكيل لجنة من رجال الجمارك لسرعة الإفراج عن الشحنة ونقلها إلى مخازن وزارة الصحة تمهيدا لتوزيعها.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة "وصلت شحنة المستلزمات الطبية الصينية على رحلة مصر للطيران رقم 959 والقادمة من جوانزو بالصين، وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية لسرعة الإفراج عن الشحنة، والتى تشمل بعض أجهزة التنفس الأصطناعى والأدوات والمعدات الطبية والمستلزمات التى تساعد فى مواجهة فيروس كورونا، وتم نقلها إلى مخازن وزارة الصحة تمهيدا لتوزيعها على عدد من المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا فى مصر".

كانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد زارت الصين مطلع مارس الماضى، وقالت إنها "تحمل رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز سبل التعاون مع بكين لمكافحة فيروس كورونا المستجد( كوفيد - 19)".

وقالت زايد إن الزيارة إلى الصين سوف تكون محملة بهدية من الرئيس السيسي والشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "نحن مهتمون جدا بمد يد العون لمساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء"، مضيفة أن "مصر تفعل ذلك من أجل الإنسانية".

مستلزمات طبية بكين الصين حكومة الصين مطار القاهرة الدولي

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