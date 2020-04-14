أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب: نسبة الوفيات في بلادنا مقارنة بدول أخرى ضئيلة

12:40 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
ترامب: نسبة الوفيات في بلادنا مقارنة بدول أخرى ضئيلة

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نسبة الوفيات في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مشددًا على أن توقيت الإجراءات التي اتخذتها إدارته في مواجهة الوباء كان صحيحًا.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة المنعقد في البيت الأبيض، لكشف مستجدات وباء كورونا، أن الأوضاع في المناطق الأكثر تتضررًا من وباء كورونا في بلاده، تتحسن وتستقر.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن جميع الولايات التي طلبت أجهزة تنفس صناعي لمواجهة الوباء، حصلت عليها.

وأعلن أن بلاده أجرت أكثر من 3 ملايين فحصًا للكشف عن المصابين بالوباء الجديد.

ترامب فيروس كورونا البيت الأبيض أجهزة تنفس صناعي

الخبر التالى:

سفير بكين بالقاهرة: شحنة مساعدات من الصين تصل إلى مصر الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1897373

    عدد المصابين

  • 440273

    عدد المتعافين

  • 117569

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في مصر: مؤشر الوفيات إلى أدنى مستوى منذ 9 أيام.. والتعافي ينتعش