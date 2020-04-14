ترامب: نسبة الوفيات في بلادنا مقارنة بدول أخرى ضئيلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نسبة الوفيات في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مشددًا على أن توقيت الإجراءات التي اتخذتها إدارته في مواجهة الوباء كان صحيحًا.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة المنعقد في البيت الأبيض، لكشف مستجدات وباء كورونا، أن الأوضاع في المناطق الأكثر تتضررًا من وباء كورونا في بلاده، تتحسن وتستقر.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن جميع الولايات التي طلبت أجهزة تنفس صناعي لمواجهة الوباء، حصلت عليها.

وأعلن أن بلاده أجرت أكثر من 3 ملايين فحصًا للكشف عن المصابين بالوباء الجديد.