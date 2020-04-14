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ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 26 حالة

12:26 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 26 حالة

فيروس كورونا في ليبيا

وكالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بوباء كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 إصابة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى أن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ليبيا فيروس كورونا الحجر الصحي

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