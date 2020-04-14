ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 26 حالة
وكالات
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بوباء كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 إصابة.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى أن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
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