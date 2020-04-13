بريطانيا: إبنة وزير أجري لها إختبار كورونا ليستطيع والدها الإستمرار في العمل

لندن - (أ ش أ):

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه تم إجراء اختبار لفيروس كورونا لابنة وزير شئون مجلس الوزراء مايكل جوف، لكي يستطيع والدها العودة "إلى مهمته الأساسية" في محاربة الفيروس في المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن يقضي جوف 14 يوما في عزل منزلي بعد أن ظهرت على ابنته أعراض المرض، وفق تعليمات الحكومة، لكن بعد الاختبار وإعلان عدم إصابتها بالمرض، سيعود جوف إلى العمل بدءا من غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مساء اليوم أن الاختبار الذي أجرى لها جاء بناء على نصيحة كبير الأطباء في رئاسة الوزراء كريس ويتي.. لافتا إلى "إن الوزير جوف دوره أساسي في خطة التعامل مع وباء كورونا."

وأضاف:"إن الاختبار الذي جرى لابنة مايكل جوف كان ضروريا حتى يستطيع العودة للعمل في إطار خطة التعامل مع الوباء."