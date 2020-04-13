أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الاحتلال يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 11568 حالة بينهم 116 وفاة

10:55 م الإثنين 13 أبريل 2020
الاحتلال يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 11568 حالة بينهم 116 وفاة

من داخل الحجر الصحي باحدى المستشفيات في إسرائيل

وكالات

أعلنت وزارة الصحة فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 11586 حالة بينهم 116 وفاة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" عربية.

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، حظر تجوال آخر لمدة 36 ساعة، ومنع الإسرائيليين من الخروج بأعداد كبيرة وإقامة ولائم العشاء مع اكثر من عائلة خلال اليومين الأخيرين من عطلة عيد الفصح اليهودي التي تستغرق أسبوعًا واحدًا.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز "خلال فترة حظر التجول من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة صباحًا الخميس المقبل، فإن من الضروري البقاء في حدود مدنكم ومجتمعاتكم".

وطالب نتنياهو، الإسرائيليين الاستمرار في أخذ قيود وزارة الصحة الرامية، إلى احتواء فيروس كورونا على محمل الجد.

الاحتلال الإسرائيلى فيروس كورونا بنيامين نتنياهو إسرائيل

الخبر التالى:

"أمريكا تصاب بعدوى الديكتاتورية".. هل يستغل ترامب أزمة كورونا لصالحه؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1897373

    عدد المصابين

  • 440273

    عدد المتعافين

  • 117569

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات