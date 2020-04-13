الاحتلال يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 11568 حالة بينهم 116 وفاة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 11586 حالة بينهم 116 وفاة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" عربية.

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، حظر تجوال آخر لمدة 36 ساعة، ومنع الإسرائيليين من الخروج بأعداد كبيرة وإقامة ولائم العشاء مع اكثر من عائلة خلال اليومين الأخيرين من عطلة عيد الفصح اليهودي التي تستغرق أسبوعًا واحدًا.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز "خلال فترة حظر التجول من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة صباحًا الخميس المقبل، فإن من الضروري البقاء في حدود مدنكم ومجتمعاتكم".

وطالب نتنياهو، الإسرائيليين الاستمرار في أخذ قيود وزارة الصحة الرامية، إلى احتواء فيروس كورونا على محمل الجد.