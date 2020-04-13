الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 242 خرقًا للهدنة

صنعاء - (د ب أ)

اتهم الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بارتكاب 242 اعتداء على مواقع الجيش، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال العميد الركن، عبده مجلي، الناطق باسم الجيش الحكومي، حسبما أفاد موقع الجيش"سبتمر نت"، "إن ميليشيا الحوثي مستمرة بارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وكذلك الاعتداءات على مواقع الجيش منذ أن بدأت القوات المسلحة بالالتزام بوقف إطلاق النار، اعتباراً من الخميس الماضي".

وأوضح مجلي، أن الميليشيا الحوثية ارتكبت أكثر من 242 اعتداء على المدنيين ومواقع الجيش.

وأشار مجلي إلى أن تلك الاعتداءات تنوعت بين إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا وشن العمليات الهجومية والتعزيزات بالقوة البشرية والأسلحة والعتاد والذخائر واستهداف مواقع الجيش بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة وزراعة الألغام في طرقات ومزارع المواطنين.

وذكر مجلي، أن الميليشيات الحوثية تقوم بالتصعيد المستمر" مستغلة الالتزام بالهدنة من قبل التحالف العربي وجيشنا الوطني رغم قدرة الجيش الوطني على تنفيذ الرد والقيام بالعمليات الهجومية".

وتابع مجلي أن جرائم الحوثيين تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، وانتهاك لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، باعتبار الكيانات المدنية محمية بالقانون الدولي والإنساني واتفاقيات ومعاهدات جنيف.

وبين مجلي، أن وقف إطلاق النار قوبل بالرفض التام من الميليشيات الحوثية، "قولاً وعملاً" فالميليشيات لا تعمل لأجل مصالح شعبنا اليمني بل تعمل جاهدة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة.

ويتبادل الطرفان الاتهامات، بشأن التصعيد العسكري وخرق وقف إطلاق النار في البلاد، منذ أن أعلن التحالف الداعم للشرعية وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الخميس الماضي.