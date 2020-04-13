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فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي بلغ 274 حالة

10:24 م الإثنين 13 أبريل 2020
فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي بلغ 274 حالة

فيروس كورونا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قال مساء اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب، كان يعمل داخل أراضي الـ48.

وأضاف ملحم، في بيان له، أن المصاب عاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتبينت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى 274 إصابة مؤكدة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 310، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اليوم 58 حالة، أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.

فيروس كورونا فلسطين إبراهيم ملحم

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