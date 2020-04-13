الصومال: 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 60 حالة
10:12 م الإثنين 13 أبريل 2020
وكالات
أعلنت وزارة الصحة في الصومال، اليوم الاثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 60 حالة، بحسب سكاي نيوز.
وفقًا لآخر إحصاء لجامعة هوبكنز الأمريكية، أصاب الوباء أكثر من 1.9 مليون شخصًا حول العالم، وقتل ما يقرب من 118 ألف.
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