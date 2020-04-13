الصومال: 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 60 حالة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الصومال، اليوم الاثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 60 حالة، بحسب سكاي نيوز.

وفقًا لآخر إحصاء لجامعة هوبكنز الأمريكية، أصاب الوباء أكثر من 1.9 مليون شخصًا حول العالم، وقتل ما يقرب من 118 ألف.