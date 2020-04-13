الاحتلال يفرض حظر تجوال لـ36 ساعة في نهاية عيد الفصح اليهودي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، حظر تجوال آخر لمدة 36 ساعة، ومنع الإسرائيليين من الخروج بأعداد كبيرة وإقامة ولائم العشاء مع اكثر من عائلة خلال اليومين الأخيرين من عطلة عيد الفصح اليهودي التي تستغرق أسبوعًا واحدًا.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز "خلال فترة حظر التجول من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة صباحًا الخميس المقبل، فإن من الضروري البقاء في حدود مدنكم ومجتمعاتكم".

وطالب نتنياهو، الإسرائيليين الاستمرار في أخذ قيود وزارة الصحة الرامية، إلى احتواء فيروس كورونا على محمل الجد.

كما طلب نتنياهو، من الأشخاص الاحتفال بعشاء ليلة الثلاثاء الذي يتوج عطلة أسبوع واحد فقط داخل الأسرة الأساسية.

وأعلن نتنياهو، أنه سوف يتم السماح للمخابز بفتح أبوابها عقب نهاية عيد الفصح مع غروب يوم الأربعاء.

وحتى مساء اليوم الاثنين سجلت إسرائيل 113 حالة وفاة و11ألف و235 حالة إصابة بفيروس كورونا.