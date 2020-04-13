لأول مرة في تاريخها.. المحكمة الأمريكية العليا تستمع للدفوع عبر "فيديو كونفرانس"

واشنطن - (د ب أ)

قررت المحكمة الأمريكية العليا، ولأول مرة في تاريخها اليوم الاثنين، الاستماع إلى الدفوع عبر تقنية الدائرة التليفزيونية المغلقة "فيديو كونفرنس"، لتحني بذلك هامتها أمام تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن المحكمة أعادت جدولة عشر قضايا إلى جلسات استماع خاصة في مايو المقبل، ومن بينها تلك الخاصة بتقديم السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب.

وتعد هذه خطوة استثنائية للمحكمة ذات التقاليد العريقة، التي عادة ما يتم تقديم الدفوع أمامها في طقوس بعيدة كل البعد عن وسائل التكنولوجيا الأساسية.

وقال قضاة المحكمة، إنه نظرًا لأن الجائحة ستجعل الاستماع إلى الدفوع في قاعة المحكمة مسألة غير عملية، فإنهم سيعتمدون إجراءات كانت تعد بمثابة من المحظورات بالنسبة لهم حتى الآن.

وقالت المحكمة، إن القضاة والمحامين سيشاركون جميعا عن بُعد وستتلقى وسائل الإعلام بثًا صوتًيا مباشرًا للوقائع.

وسيستمر الاستماع للدفوع، في الفترة من 4 إلى 13 مايو المقبل، بعد تحديد موعدا محددا لكل قضية حالة بعد التشاور مع المحامين المعنيين.