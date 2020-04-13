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ماكرون يعلن تمديد حالة إغلاق فرنسا حتى 11 مايو بسبب كورونا

08:47 م الإثنين 13 أبريل 2020
ماكرون يعلن تمديد حالة إغلاق فرنسا حتى 11 مايو بسبب كورونا

إيمانويل ماكرون

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "إن حدودنا مع الدول غير الأوروبية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر"، بحسب ما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "ماكرون" خلال كلمته اليوم الاثنين، "يجب أن يستمر الإغلاق حتى 11 من مايو، مؤكدًا على أن بلاده ستلافى الأخطاء التي واجهناها في الجانب اللوجستي".

وتابع الرئيس الفرنسي، "المعركة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن "الشركات الفرنسية تبذل جهدها لمضاعفة إنتاجها من المعدات الطبية".

وارتفع إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا في فرنسا إلى ما يقرب من 14400 حالة وفاة، رغم تراجع أعداد المرضى المحالين إلى غرف العناية الفائقة لليوم الرابع على التوالي، مما أعطى مسؤولي الصحة سببًا للابتهاج بالأخبار الجيدة.

ماكرون الرئيس الفرنسي فيروس كورونا فرنسا

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