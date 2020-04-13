أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الأردن يسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي 391 حالة

07:26 م الإثنين 13 أبريل 2020
الأردن يسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي 391 حالة

السلطات الصحية بالأردن

وكالات

أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة في الأردن، مساء اليوم الاثنين، خلال الإجاز الصحفي اليومي، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 391 حالةً.

وقال جابر، أن وزارة الصحة، سجلت حالتي إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 391 إصابةً.

الأردن وزير الصحة في الأردن فيروس كورونا

الخبر التالى:

فتح: دولة الإحتلال سبب انتشار فيروس "كورونا" في القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة العالمية تعلن كواليس اكتشاف أول حالة كورونا في مصر