الأردن يسجل حالتي إصابة بكورونا والإجمالي 391 حالة
07:26 م الإثنين 13 أبريل 2020
وكالات
أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة في الأردن، مساء اليوم الاثنين، خلال الإجاز الصحفي اليومي، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 391 حالةً.
وقال جابر، أن وزارة الصحة، سجلت حالتي إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 391 إصابةً.
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