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المغرب: 8 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

07:23 م الإثنين 13 أبريل 2020
المغرب: 8 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 وفيات جديدة و102 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنها سجلت سجلت تعافي 26 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي أعداد الوفيات جراء الوباء، ارتفع إلى 126 وفاة، فيما بلغت الإصابات 1763 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين من الوباء 203 حالة.

فيروس كورونا المغرب وزارة الصحة المغربية

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