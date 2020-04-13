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وفاة بحار من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية منكوبة

06:01 م الإثنين 13 أبريل 2020
وفاة بحار من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية منكوبة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

توفي بحار من طاقم حاملة طائرات أمريكية منكوبة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما تم نقله إلى الرعاية المركزة في مستشفى بحري في جوام، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين.

وتحول تفشي الفيروس على متن حاملة الطائرات "يو اس اس تيودور روزفلت" إلى قضية سياسية في الولايات المتحدة، بعدما أصدر قائد الحاملة طلبًا عاجلاً للمساعدة وسط الانتشار السريع للفيروس على متن سفينته التي تعمل بالطاقة النووية.

وتسرب الخطاب إلى وسائل الاعلام مما تسبب في إقالة قائد السفينة بريت كروزير من منصبه.

وفي أعقاب الإقالة، استقال القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي بعد تسرب مقطع صوتي له وهو ينتقد كروزير ويصفه بالغبي.

وأكدت التحاليل إصابة 585 من بحارة السفينة بالفيروس. وتم إنزال حوالي 4 آلاف من بين طاقم السفينة وعددهم 5 آلاف من السفينة الراسية في جوام وهي منطقة وقاعدة استراتيجية تابعة للولايات المتحدة.

فيروس كورونا حاملة طائرات الطاقة النووية

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