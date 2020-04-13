فلسطين: نجهز لفحص 19 ألف عامل عائدين من إسرائيل

وكالات

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، عن ترتيبات لفحص 19 ألف عامل عائدين من إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة بإمكانها توسيع دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد.

وقال أشتية، في مؤتمر صحفي لكشف مستجدات أزمة كورونا، اليوم الاثنين، أن هناك شحنة مساعدات طبية قادمة من الصين ستصل البلاد مساء اليوم.

وأوضح أشتية، أن مصابو كورونا المستجد في البلاد ليس بينهم من يحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي حتى اليوم.

وأكد أن الحكومة ستقدم مساعدات إلى 30 ألف عامل فقدو وظائفهم خلال شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى طلب الحكومة الفلسطينية، من إسرائيل بتسوية بعض الحسابات الضريبية حول الأموال المستحقة.

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم مساعدات لـ119 ألف أسرة في الضفة وغزة بقيمة 37 مليون شيكل، وسيتم تخصيص مساعدات أوروبية لمستشفيات القدس لمساعدة سكانها على تجاوز الأزمة.

وطالب الحكومة الإسرائيلية، بالإفراج الفوري عن الأسري خاصة الأطفال والنساء والمرضى.

وعن الدراسة في البلاد في ظل أزمة كورونا، أكد على أن طلبة الجامعات سينهون الفصل الدراسي في وقته بآلية التعليم عن بعد والترتيب للفصل الصيفي جاري.

وأكد أن نقل البضائع عبر الجسور وبين المحافظات متاح خصوصًا للمنتجات الزراعة.