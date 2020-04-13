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روسيا اليوم: موسكو تبتكر لقاحا ضد فيروس كورونا

05:45 م الإثنين 13 أبريل 2020
روسيا اليوم: موسكو تبتكر لقاحا ضد فيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن وزير الصحة الروسي أعلن عن ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن هناك الكثير من المشاكل في روسيا، لذلك لا يجب الاسترخاء، وذروة وباء فيروس كورونا المستجد لم نتجاوزها بعد حتى في موسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع عن الوضع الوبائي في روسيا: "لدينا الكثير من المشاكل. ليس لدينا الكثير لنتباهى به، ولذلك لا يجب الاسترخاء، لأنه بشكل عام كما تتحدثون، وكما يقول مختصونا، لم نتجاوز ذروة الوباء بعد، حتى في موسكو".

وأكد الرئيس الروسي أن الأقاليم الروسية لديها ما يكفي من الوقت للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وقال: "...هناك أقاليم يتأخر بها [انتشار كورونا] من 3 إلى 4 أسابيع عن موسكو. وهذا يعني أن لديها جميعًا وقتًا احتياطيًا، ولكن هذا الاحتياطي يمكن أن ينتهي بسرعة، ولا يمكن إنفاقه دون تفكير، يجب استغلاله بشكل فعال".

هذا وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد قالت في وقت سابق خلال الاجتماع، أن الأقاليم الروسية تأخرت عن موسكو بفترة 3-4 أسابيع من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب إعداد النظام الطبي هناك بالإضافة إلى احتياطي الأسرة.

فيروس كورونا فلاديمير بوتين روسيا موسكو

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