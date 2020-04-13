الصحة العالمية: رفع القيود يجب أن يكون تدريجيًا وببطئ

وكالات

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن بعض الدول تسعى إلى خفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار وباء كورونا، وعلى أنظمتها الصحية، أن تكون قادرة على متابعة أي إصابة جديدة والسيطرة على العدوى قبل التفكير في تخفيف القيود.

وتابع جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جينيف، أن قوة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أقوى 10 مرات من أي فيروسات أخرى.

وأضاف، أن وباء كورونا ينتشر بسرعة ويترجع ببطئ، وقرار رفع القيود يجب أن يرتكز على حماية صحة الناس.

وشدد مدير المنظمة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية في الأماكن التي يذهب إليها المواطنين.