أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصحة العالمية: رفع القيود يجب أن يكون تدريجيًا وببطئ

05:34 م الإثنين 13 أبريل 2020
الصحة العالمية: رفع القيود يجب أن يكون تدريجيًا وببطئ

رئيس منظمة الصحة العالمية

وكالات

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن بعض الدول تسعى إلى خفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار وباء كورونا، وعلى أنظمتها الصحية، أن تكون قادرة على متابعة أي إصابة جديدة والسيطرة على العدوى قبل التفكير في تخفيف القيود.

وتابع جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جينيف، أن قوة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أقوى 10 مرات من أي فيروسات أخرى.

وأضاف، أن وباء كورونا ينتشر بسرعة ويترجع ببطئ، وقرار رفع القيود يجب أن يرتكز على حماية صحة الناس.

وشدد مدير المنظمة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية في الأماكن التي يذهب إليها المواطنين.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس

الخبر التالى:

الصحة العالمية: سنصدر 6 إرشادات للدول الراغبة في تحفيف القيود

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة العالمية تعلن كواليس اكتشاف أول حالة كورونا في مصر