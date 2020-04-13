الصين تشدد الإجراءات الأمنية عند حدودها مع روسيا خوفا من انتشار كورونا مجددا

بكين- (بي بي سي):

شددت الصين الإجراءات الأمنية عند حدودها الشمالية الشرقية مع روسيا ، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد تم تسجيل أكثر من مائة إصابة جديدة بين الصينيين العائدين إلى ديارهم عبر المعابر البرية مع روسيا.

وتم تكثيف الدوريات الحدودية فى مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا.

وسيتعين على الوافدين الجدد البقاء في الحجر الصحي لمدة أربعة أسابيع.

كما أرسلت بكين فريقا طبيا إلى مدينة سويفينه الصغيرة الحدودية ، حيث تم الكشف عن العديد من حالات الإصابة الجديدة.