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الصين تشدد الإجراءات الأمنية عند حدودها مع روسيا خوفا من انتشار كورونا مجددا

04:42 م الإثنين 13 أبريل 2020
الصين تشدد الإجراءات الأمنية عند حدودها مع روسيا خوفا من انتشار كورونا مجددا

أرشيفية

بكين- (بي بي سي):

شددت الصين الإجراءات الأمنية عند حدودها الشمالية الشرقية مع روسيا ، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد تم تسجيل أكثر من مائة إصابة جديدة بين الصينيين العائدين إلى ديارهم عبر المعابر البرية مع روسيا.

وتم تكثيف الدوريات الحدودية فى مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا.

وسيتعين على الوافدين الجدد البقاء في الحجر الصحي لمدة أربعة أسابيع.

كما أرسلت بكين فريقا طبيا إلى مدينة سويفينه الصغيرة الحدودية ، حيث تم الكشف عن العديد من حالات الإصابة الجديدة.

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