أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصحة الإيرانية: لا نعتمد "المناعة الجماعية" في التعامل مع كورونا

04:24 م الإثنين 13 أبريل 2020
الصحة الإيرانية: لا نعتمد "المناعة الجماعية" في التعامل مع كورونا

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أكد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الاثنين أن الوزارة لا تحاول الدفع باتجاه تبني استراتيجية "المناعة الجماعية" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "الوزارة لا تحاول دفع الجهود نحو تبني استراتيجية المناعة الجماعية في التصدي لكورونا"، مضيفا :"هذا الأمر قد يتحقق من تلقاء نفسه، إلا أن استراتيجية النظام الصحي في البلاد لا تتمثل في السعي لتحقيق المناعة الجماعية".

وشدد على أن "جميع الجهود تتركز على كشف حالات الإصابة واتخاذ إجراءات كالتباعد الاجتماعي، وتعزيز التوعية العامة، وفرض القيود، وتعزيز المراقبة، للحيلولة دون إصابة القسم الأكبر من أفراد المجتمع، ولتجنب فرض مزيد من الأعباء على المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد".

كان جهانبور أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4585 حالة، والإصابات إلى 73 ألفا و303 حالات. كما أعلن ارتفاع عدد المتعافين إلى 45 ألفا و983 حالة.

وزارة الصحة الإيرانية طهران فيروس كورونا إيران

الخبر التالى:

أمازون يخلق 75 ألف وظيفة جديدة لمواجهة الزيادة في الطلبات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة العالمية تعلن كواليس اكتشاف أول حالة كورونا في مصر