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وسائل إعلام: استقالة وزير داخلية تركيا تكشف صراعات في محيط أردوغان

03:05 م الإثنين 13 أبريل 2020
وسائل إعلام: استقالة وزير داخلية تركيا تكشف صراعات في محيط أردوغان

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

وكالات:

اعتبر مراقبون أن قصة تقديم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته أمس الأحد، ورفض الرئيس التركي قبولها، ألقت الضوء على جانب من الصراعات الداخلية في محيط رجب طيب أردوغان، حسبما نقلت تقارير إعلامية تركية ووكالة الأنباء الفرنسية.

قال مراقبون إن خصومة قوية تفرق بين صويلو ووزير المالية النافذ وصهر أردوغان، براءت ألبيرق، حسب وكالة "فرانس برس".

ونقلت صحيفة "الزمان" التركية المعارضة عن المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع "خبردار" سعيد صفا قوله إن استقالة صويلو وعودته مرة أخرى، "من تجليات الصراع بين ما يسمى في تركيا مجموعة البجع / باليكان التابعة لصهر أردوغان، ووزير الداخلية الذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع كل من حزب الحركة القومية وتنظيم أرجنكون / الدولة العميقة، حليفي أردوغان".

وقال صفا قبيل رفض أردوغان استقالة الوزير: "مجموعة البجع التابعة لصهر أردوغان تنشر الادعاء أن صويلو استقال من منصبه بعلم أردوغان، في حين تسوق اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام التابعة للوزير المزاعم القائلة إن أردوغان لم يقبل الاستقالة.. ليلة غريبة بالفعل!".

سليمان صويلو تركيا رجب طيب أردوغان

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