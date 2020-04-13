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بكين تعلن إجراء تدريبات دورية في بحر الصين الجنوبي

02:47 م الإثنين 13 أبريل 2020
بكين تعلن إجراء تدريبات دورية في بحر الصين الجنوبي

تدريبات دورية في بحر الصين الجنوبي - ارشيفية

بكين - أ ش أ

أعلنت القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، أن تشكيلا بحريا يضم أول حاملة طائرات صينية "لياونينغ" أبحر مؤخرا إلى بحر الصين الجنوبي، لإجراء تدريبات دورية عبر مضيق "مياكو" شمال شرقي جزيرة تايوان وقناة "باشي".

وقال المتحدث باسم البحرية الصينية "قاو شيو تشنغ" –في تصريح اليوم- إن التدريبات تجري وفقا للخطة السنوية للبحرية، وتتفق مع القانون الدولي واللوائح الدولية .

وأضاف تشنغ أن البحرية الصينية ستواصل تنظيم أنشطة تدريبية مماثلة كما هو مخطط لها، مع تعزيز وتحسين القدرة القتالية للتشكيل على متن حاملة الطائرات الصينية .

هذا المحتوى من

Asha
تدريبات دورية بحر الصين الجنوبي القوات البحرية الصين حاملة طائرات صينية

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