إيران تسجل 111 وفاة و1617 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4585 حالة، بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفا و303 حالات، بعد تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة.
ووصف حالة 3877 من المصابين بالحرجة.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 45 ألفا و983 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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