أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إيران تسجل 111 وفاة و1617 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

01:30 م الإثنين 13 أبريل 2020
إيران تسجل 111 وفاة و1617 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4585 حالة، بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفا و303 حالات، بعد تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة.

ووصف حالة 3877 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 45 ألفا و983 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران إيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

إسبانيا تسجل 517 وفاة و3477 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحدد رسميا موعد تخفيف الملابس وتعلن موجة حر جديدة لـ3 أيام