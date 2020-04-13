ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 4585 شخصًا

طهران - أ ش أ

أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 73 ألفًا و303 أشخاص، من بينهم 3877 شخصًا في وضع حرج.

وقال جهانبور - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية - إنه تم تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس إلى 4585 شخصًا، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 45 ألفًا و983 شخصًا.