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ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 4585 شخصًا

12:58 م الإثنين 13 أبريل 2020
ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 4585 شخصًا

أرشيفية

طهران - أ ش أ
أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 73 ألفًا و303 أشخاص، من بينهم 3877 شخصًا في وضع حرج.
وقال جهانبور - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية - إنه تم تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس إلى 4585 شخصًا، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 45 ألفًا و983 شخصًا.

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فيروس كورونا طهران إيران

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إيران تسجل 111 وفاة و1617 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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