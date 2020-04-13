الكرملين: بوتين لا يثير قضية رفع العقوبات عن روسيا في محادثاته مع القادة
موسكو - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يتطرق إلى موضوع رفع العقوبات عن روسيا خلال المحادثات مع قادة دول أخرى، بما في ذلك ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، مجيبا عن سؤال، ما إذا كانت المحادثات الهاتفية بين بوتين وترامب، تتعلق بالعقوبات " أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين لا يثير موضوع العقوبات عند التعامل مع رؤساء الدول الذين طبقوا مثل هذه القيود على بلادنا، الرئيس بوتين لا يتطرق إلى هذا الموضوع".
وأكد أن ترامب أيضاً لم يتطرق إلى هذا الموضوع، لافتا إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي لم يبحثا موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خلال المحادثة.
وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أجرى مساء أمس الأحد، محادثة هاتفية مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس ترامب لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع تحالف "أوبك +".
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