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نيوزيلندا تدعو للوقوف 51 ثانية صمت حدادا على ضحايا هجوم مسجد كرايست تشيرش

12:33 م الإثنين 13 أبريل 2020
نيوزيلندا تدعو للوقوف 51 ثانية صمت حدادا على ضحايا هجوم مسجد كرايست تشيرش

صورة من هجوم نيوزيلندا

ولينجتون- (د ب ا):

طالبت السلطات النيوزيلندية المواطنين بالوقوف 51 ثانية صمت الأربعاء المقبل؛ حدادا على ضحايا هجوم مسجد كرايست تشيرش الذي وقع العام الماضي.

وتم إلغاء فعاليات إحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي وقع في 15 مارس 2019، حيث فتح مسلح النار على مسجدين مما أسفر عن مقتل 51 شخصا؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودعا مجلس الإبراهيمي لليهود بولينجتون المسيحيين والمسلمين لإحياء ذكرى الضحايا.

وقال اليهودي دايف موسكوفتز المشارك في رئاسة المجلس إنهم يريدون أن يقف المواطنون 51 ثانية صمت في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة، وهو توقيت وقوع الهجوم، يوم 15 أبريل الجاري، لكي يتدبروا كيف تغيرت البلاد وكيفية جعل المجتمع أكثر شموليا.

وقال الأب رون بينيت المشارك في رئاسة المجلس إنه على الرغم من مرور شهر على ذكرى وقوع الهجوم، إلا أنه لا يمكن أن يمر هذا الحدث المهم في تاريخ نيوزيلندا بدون إحيائه.

وأضاف: "نحن نطالب المواطنين بالوقوف 51 ثانية صمت، ثانية لكل روح زُهقت في الهجمات، لبناء مجمتع أكثر تعاطفا. فيروس كورونا قد يبطئ من حركتنا... ولكنه لن يوقفنا".

ولينجتون السلطات النيوزيلندية مسجد كرايستشيرش

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