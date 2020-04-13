ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في أفغانستان إلى 665

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية وحيد الله ميار، اليوم الاثنين، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 665 حالة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن وحيد الله ميار، قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك 38 شخصا على الأقل تعافوا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقد تم تسجيل 21 حالة وفاة في البلاد.