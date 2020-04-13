ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في أفغانستان إلى 665
إسلام آباد- (د ب أ):
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية وحيد الله ميار، اليوم الاثنين، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 665 حالة.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن وحيد الله ميار، قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك 38 شخصا على الأقل تعافوا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وقد تم تسجيل 21 حالة وفاة في البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2065
عدد المصابين
-
447
عدد المتعافين
-
159
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1837785
عدد المصابين
-
421515
عدد المتعافين
-
113312
عدد الوفيات
إعلان