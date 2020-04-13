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علماء يحددون 38 جسما مضادا قادرا على تحييد فيروس كورونا

12:04 م الإثنين 13 أبريل 2020
علماء يحددون 38 جسما مضادا قادرا على تحييد فيروس كورونا

فيروس كورونا

سول - أ ش أ

حدد علماء في كوريا الجنوبية 38 جسما مضادا محايدا لفيروس كوفيد-19 لعلاج المصابين بالفيروس المستجد، وفقا لما أفادت به وكالة الصحة العامة بالبلاد اليوم الاثنين.

وقام المعهد الوطني للصحة وشركة "سيلتريون" للأدوية بتأمين الأجسام المضادة المحايدة للفيروس من دماء أشخاص ظهرت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس، وفقا لما أفاد به المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمتلك الأجسام المضادة خصائص يمكنها أن تجعل الفيروس غير مؤذ وتساعد في علاج المصابين به، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وأضاف المركز أن "جميع المواد المرشحة تبشر بالخير، و 14 منها على وجه الخصوص، أظهرت قدرات قوية جدا على التحييد".

وستخضع جميع الأجسام المضادة المحايدة لاختبارات تفصيلية وشاملة كما سيتم اختبارها معمليا على الحيوانات.

وأفادت سلطة الصحة العامة في كوريا الجنوبية بأنها تخطط للعمل عن كثب مع غيرها من المنظمات البحثية لإنتاج بروتوكولات علاجية تعتمد على الأجسام المضادة في أقرب وقت ممكن.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوريا الجنوبية علماء في كوريا الجنوبية كوفيد 19

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