الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أسابيع
بكين- (بي بي سي):
أعلنت السلطات الصينية أن يوم أمس شهد تسجيل 108 من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيما يعد أكبر حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع في البلد الذي تفشي فيه الفيروس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.
وبحسب السلطات فإن أغلب حالات الإصابة الأخيرة كانت لمغتربين صينين قدموا من خارج البلاد.
وسجلت إقليم هيلونجانج الواقع على الحدود مع روسيا نصف عدد الحالات الأخيرة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى ما يقرب من 83 ألفا بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3340.
الخبر التالى:علماء يحددون 38 جسما مضادا قادرا على تحييد فيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2065
عدد المصابين
-
447
عدد المتعافين
-
159
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1837785
عدد المصابين
-
421515
عدد المتعافين
-
113312
عدد الوفيات
إعلان