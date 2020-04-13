الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أسابيع

بكين- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصينية أن يوم أمس شهد تسجيل 108 من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيما يعد أكبر حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع في البلد الذي تفشي فيه الفيروس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.

وبحسب السلطات فإن أغلب حالات الإصابة الأخيرة كانت لمغتربين صينين قدموا من خارج البلاد.

وسجلت إقليم هيلونجانج الواقع على الحدود مع روسيا نصف عدد الحالات الأخيرة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى ما يقرب من 83 ألفا بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3340.