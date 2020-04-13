السفيرة الأمريكية لدى الكويت: تسيير 3 رحلات لإجلاء رعايانا الأسبوع الجاري

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، تسيير ثلاث رحلات جوية، لإجلاء الرعايا الأمريكيين من الكويت خلال الأسبوع الجاري، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وأوضحت رومانوسكي – في تصريح صحفي اليوم الاثنين – أنه سيتم تسيير رحلة غدا الثلاثاء إلى دالاس عن طريق الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية، والثانية يوم الأربعاء المقبل إلى فرانكفورت على متن طيران الجزيرة، وستنطلق الرحلة الثالثة يوم الخميس المقبل إلى فرانكفورت، على متن شركة الخطوط الألمانية (لوفتهانزا)، مع رحلات ربط محتملة إلى شيكاغو ونيويورك، داعية المواطنين الأمريكيين إلى تسجيل بياناتهم للبقاء على اطلاع على المعلومات المتعلقة بالفيروس، والرحلات المستقبلية إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن نحو 40 أمريكيا غادروا الكويت يوم الجمعة الماضي على متن طائرة شركة خطوط طيران الجزيرة الكويتية إلى فرانكفورت.