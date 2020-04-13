الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، لمصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتمنياتها بأن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين- إن الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق، والتحديات التي يواجهها حالياً، والتي تتطلب توافقا، حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق والسداد لرئيس الحكومة الجديد في مهامه، مناشدة جميع القوى السياسية والشعبية بأن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين.