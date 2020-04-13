أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

11:29 ص الإثنين 13 أبريل 2020
الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي برهم صالح

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، لمصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتمنياتها بأن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين- إن الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق، والتحديات التي يواجهها حالياً، والتي تتطلب توافقا، حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق والسداد لرئيس الحكومة الجديد في مهامه، مناشدة جميع القوى السياسية والشعبية بأن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين.

هذا المحتوى من

Asha
برهم صالح الإمارات تشكيل الحكومة العراقية العراق

الخبر التالى:

إطلاق نار على حفل منزلي في كاليفورنيا رغم الحظر وإصابة 6

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحدد رسميا موعد تخفيف الملابس وتعلن موجة حر جديدة لـ3 أيام