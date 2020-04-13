إصابة 4 تايوانيين عائدين من سفينة كورال برينسيس الأمريكية بكورونا

تايبيه- (د ب أ):

أعلنت تايوان اليوم الإثنين ثبوت إصابة أربعة مواطنين عائدين إلى البلاد، بعد أن تقطعت بهم السبل على متن سفينة الرحلات البحرية كورال برينسيس في الولايات المتحدة، بفيروس كورونا.

ووفقا لمركز القيادة المركزية لجائحة كورونا، كان التايوانيون الأربعة قد سافروا إلى أمريكا اللاتينية في منتصف فبراير واستقلوا السفينة كورال برينسيس في 5 مارس في تشيلي.

وبعد رفض العديد من الموانئ في أمريكا اللاتينية، سُمح للسفينة التي تديرها شركة برينسيس كروز في الولايات المتحدة في نهاية الأمر بالرسو في ميناء ميامي في جنوب فلوريدا في 4 أبريل. وفي ذلك الوقت، قال مركز القيادة المركزية للجائحة إن هناك 22 حالة إصابة مسجلة رسميا على متن السفينة، مع ثلاث حالات وفاة بالفيروس.

وعاد التايوانيون الأربعة يوم السبت الماضي، وتم فحصهم في المطار. وأفاد المركز بأن إصابتهم تأكدت اليوم الاثنين.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 8ر23 مليون شخص إجمالي 393 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها338 حالة قادمة من الخارج. وفي غضون ذلك، تم تسجيل إجمالي ست حالات وفاة، مع تعافى 114 مريضا، وفقا للمركز.

ومنعت تايوان، وهي دولة ديمقراطية لها حكومتها المستقلة، معظم الأجانب من دخولها منذ 19 مارس. ومع ذلك، تم تسجيل ارتفاع مطرد في الحالات الوافدة من الخارج منذ منتصف مارس بسبب وصول التايوانيين العائدين من الخارج.

وتم فرض تدابير تهدف إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل خطر انتشار الفيروس .