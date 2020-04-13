تايلاند تسجل أقل حالات إصابة بكورونا في يوم واحد منذ شهر

بانكوك- (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2579 حالة. ويعد عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأقل الذي يتم تسجيله خلال يوم واحد في تايلاند منذ 14 مارس الماضي.

كما توفي شخصان آخران بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 40 شخصا في تايلاند، مع تعافي 1288 شخصا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تاويسيلب ويتسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا في تايلاند قوله: "يمكن أن يستمر تفشي الفيروس لشهور أخرى ... إذا تحسن الوضع، يمكن تخفيف الإجراءات في بعض الأقاليم أو بعض القطاعات".

ويأتي تراجع عدد حالات الإصابة بعد إجراءات لمكافحة الفيروس فرضتها الدولة منذ أسبوع.

يشار إلى أن حالات الإصابة تم تسجيلها في 68 من إجمالي 77 إقليما في تايلاند.

وسجلت العاصمة بانكوك وحدها إجمالي 1306 حالات إصابة، من بينها 12 حالة جديدة.