ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 727 حالة في عمان

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 727 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن 15 إصابة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124 حالة، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .