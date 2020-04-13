ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 727 حالة في عمان
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 727 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن 15 إصابة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124 حالة، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات وفاة .
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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