مقتل اثنين من طياري الجيش الباكستاني في تحطم طائرة تدريب

إسلام أباد - (د ب أ):

تحطمت طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني اليوم الاثنين في إقليم البنجاب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب للجيش الباكستاني في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جوجرات صباح اليوم".

ولم يذكر البيان سبب الحادث.

ويعد هذا خامس حادث يشهده العام الحالى من هذا النوع.

وفي الشهر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة، ما أسفر عن مقتل قائدها خلال تدريبات استعدادا لعرض سنوي كان مقررا في 23 مارس وتم تأجيله لاحقا بسبب حالة الإغلاق في البلاد لمكافحة فيروس كورونا.