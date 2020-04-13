كورونا حول العالم: الإصابات مليون و854 ألفا والوفيات 114 ألفا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من المليون و854 ألف حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليون و854 ألفا عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 428 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 114 ألفاآلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 560 ألف إصابة إلى جانب نحو 22 ألفا و 115 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 167 ألف إصابة و17 ألف و209 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 156 ألف إصابة ونحو 19 ألف و 900 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و160 إصابة و3341 وفاة.