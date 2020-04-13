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اندونيسيا..جنود بالجيش يقتلون ثلاثة من رجال الشرطة بسبب خلافات شخصية

07:05 ص الإثنين 13 أبريل 2020
اندونيسيا..جنود بالجيش يقتلون ثلاثة من رجال الشرطة بسبب خلافات شخصية

الشرطة الإندونيسية

جاكرتا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين أن ثلاثة من رجال الشرطة تعرضوا للقتل برصاص جنود من الجيش بسبب خلافات شخصية في مقاطعة بابوا.

وقال انتون أمبانج المتحدث باسم شرطة بابوا إن الجنود أصابوا أيضا اثنين آخرين من أفراد الشرطة في اطلاق النار الذي وقع يوم الاحد في منطقة مامبيرامو رايا.

وأضاف أمبانج دون تقديم المزيد من التفاصيل : "كان هناك سوء تفاهم بين أفراد الجيش وأفراد شرطة مامبيرامو رايا."

وصرح بولوس ووترباو قائد شرطة بابوا بأنه سحب الأسلحة من أفراد الشرطة في مامبيرامو لمنع حدوث هجمات انتقامية.

وتشهد مقاطعة بابوا ، الواقعة أقصى شرقي البلاد، عمليات تمرد انفصالية محدودة منذ ستينات القرن الماضي.

الشرطة الإندونيسية شرطة بابوا

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