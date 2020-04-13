أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

كوريا الجنوبية تفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

04:40 ص الإثنين 13 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تفحص جميع الوافدين

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد في غضون ثلاثة أيام من دخولهم في العزل الذاتي ابتداء من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه كان من المقرر أن يبدأ الإجراء المشدد لمكافحة كوفيد-19 في منتصف الليل، وفقًا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتي ذلك مع تزايد حالات الاصابة المؤكدة القادمة من الولايات المتحدة بشكل مطرد على الرغم من الانخفاض التدريجي في الحالات المحلية.

وكان عدد الحالات القادمة من الخارج يوم أمس 24 حالة، 18 منها قادمة من الولايات المتحدة، تليها أوروبا حالتين.

كوريا الجنوبية الولايات المتحدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف قوية ضربت جنوب وشرق أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان