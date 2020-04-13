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أعاصير وعواصف قوية تضرب جنوب وشرق الولايات المتحدة

03:56 ص الإثنين 13 أبريل 2020
أعاصير وعواصف قوية تضرب جنوب وشرق الولايات المتحدة

أعاصير وعواصف قوية تضرب جنوب وشرق الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):
ضرب إعصار قوي يوم الأحد ولاية ميسيسيبي الأمريكية وهو ما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي - الأمريكية- بأنه "حدث نادر للغاية".

وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر من بعد الظهر، من سرعات رياح محتملة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة، وأن عاصفتين رعديتين كبيرتين جدًا يمكن أن تضربا بعض المناطق مرتين.

ومن غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي أحدثه الإعصار، الذي لا يزال يتحرك عبر ولايتي ألاباما وجورجيا.

وأعلنت كاي آيفي، حاكمة ولاية ألاباما، حالة الطوارئ قبيل وصول الإعصار.

وبحسب تقارير إعلامية، تضررت مناطق أخرى في جنوب وشرق البلاد من العواصف الشديدة خلال النهار.

وضرب إعصار ولاية تكساس صباح الأحد، بينما في ولاية لويزيانا، تسببت عواصف قوية في إلحاق أضرار أو تدمير حوالي 300 منزل كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ومن المتوقع أيضا أن تتشكل المزيد من العواصف يوم عيد الفصح.

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