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الأرجنتين تحدد خلال أيام حجم الضرر الاقتصادي من جائحة كورونا

12:15 ص الإثنين 13 أبريل 2020
الأرجنتين تحدد خلال أيام حجم الضرر الاقتصادي من جائحة كورونا

ألبرتو فيرنانديز

بوينس أيريس - (د ب أ)

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، في مقابلة صحفية، إن الأرجنتين سوف تقدم عرضًا لدائنيها "في الأيام المقبلة" يعكس الضرر الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة برفيل الأرجنتينية عن فيرنانديز قوله إنه بينما مفاوضات الدين "تجرى بشكل جيد"، ستتضرر حسابات القدرة على تحمل الديون جراء تأثير الفيروس.

وقال فيرنانديز إن "فيروس كورونا يؤثر على إعادة التفاوض على الديون، في وقت يؤثر الفيروس على كامل الاقتصاد العالمي".

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وقال إن "ما سوف نوقع عليه هو شئ يمكننا إنجازه كحكومة وكدولة. أنا لا أريد أن أقوم بالتوقيع على شئ لم يتم الوفاء به ".

وقال فيرنانديز للصحيفة إن الأرجنتين في حاجة إلى خطة تعافي اقتصادي شبيهة بخطة مارشال عقب الحرب العالمية الثانية، وأن بذل جهود ضخمة لتحقيق تعاف أصبح أمرا أكثر الحاجا من وضع خطة لاحتواء التضخم.

وكانت الأرجنتين قد أرجأت سداد ديون بقيمة تصل إلى 8ر9 مليار دولار إلى عام 2021 ، في خضم مواجهة أزمة كورونا.

ويبلغ إجمالي ديون البلاد 311 مليار دولار، أي نحو 92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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