وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك بلس" سيحقق الاستقرار في أسواق النفط

الرياض - (د ب أ)

قال اليوم الأحد، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سعيد للغاية بالاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغيرها من المنتجين الدوليين اليوم، وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقال الأمير عبد العزيز، لشبكة "بلومبرج نيوز" في مقابلة بعد دقائق من توصله إلى الاتفاق الذى تم خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المنتجين الأخرين، ومن بينهم روسيا "لقد أظهرنا أن أوبك بلس فاعلة وحية، أنا سعيد للغاية بهذا الاتفاق".

وأضاف الوزير "هل يمكنك تصور وضعنا يوم 6 مارس الماضين ووضعنا الآن"، في إشارة إلى اليوم الذي حدث فيه جدال بين السعودية وروسيا خلال اجتماع لصيغة أوبك بلس بشأن السياسة النفطية.

وذكر الأمير عبد العزيز، الذي أشار إلى أنه "يشعر بالأرق والارهاق" بعد نحو أسبوع من المؤتمرات عبر الهاتف، أن الاتفاق "مذهل" وبمرور الوقت سيقلص وفرة المعروض في السوق.

وقد اتفق وزراء أوبك بلس في مؤتمر عبر الفيديو اليوم على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

يذكر أن خفض الإنتاج هذا أقل بمقدار 300 ألف برميل عن الرقم الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها وفقًا لصيغة "أوبك بلس"، أول أمس الجمعة.

وقد رفضت المكسيك خفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل كما طلب منها وأكدت عرضها خفض 100 الف برميل فقط.

وانخفضت أسعار النفط الخام إلى النصف خلال الشهرين الماضيين، حيث تسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب فيروس كورونا في خفض الطلب على النفط، فضلا عن حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.