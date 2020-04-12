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رئيس الوزراء العراقي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

11:32 م الأحد 12 أبريل 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب ا )

أجرى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سلسلة مشاورات مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة في العراق، بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يومًا.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الكاظمي، اجتمع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لبحث تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع عن، ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة.

ومن جهة أخرى، اجتمع الكاظمي مع وفد يمثل إئتلاف الوطنية الذي يقوده السياسي العراقي اياد علاوي لبحث الية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأبلغ وفد إئتلاف الوطنية برئاسة النائب كاظم الشمري، موقف إئتلاف الوطنية، أنه من الضروري ترك لرئيس الوزراء المكلف حرية اختيار أعضاء حكومته وابعاد الضغط عليه الهادف إلى الإبقاء على المحاصصة المقيتة.

وطالب الوفد بضرورة أن يشترك المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.

مصطفى الكاظمي بغداد الأمم المتحدة العراق

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