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بعد انتقاده لأردوغان.. الرئيس التركي يرفض استقالة وزير الداخلية

11:18 م الأحد 12 أبريل 2020
بعد انتقاده لأردوغان.. الرئيس التركي يرفض استقالة وزير الداخلية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير داخليته سليمان صويلو، بسبب انتقادات إدارته أزمة كورونا، كما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، استقالته بعد يوم من الإعلان عن تطبيق عزل شامل في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأدى قرار العزل في تركيا إلى احتشاد السكان، في عدة مناطق، أمام المتاجر لشراء احتياجاتهم، بحسب ما أوضحت "رويترز".

وقال صويلو، في بيان، "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان شرفا لي أن أتولاه".

وأعلنت السلطات التركية، الجمعة الماضية، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تشمل مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة وتنتهي عند منتصف ليل الأحد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أحوال" التركي، أن 80 في المئة من وحدات العناية المركزة في إسطنبول أصبحت مشغولة.

سليمان صويلو الداخلية التركية رجب طيب اردوغان

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