العراق.. مقتل أحد عناصر الشرطة في هجوم لداعش بمحافظة كركوك

وكالات:

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الاحد، مقتل احد عناصر الشرطة بهجوم لتنظيم " داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان "استشهاد منتسب بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على إحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقه منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".