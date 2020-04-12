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الإمارات تسجل وفاتين و387 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

08:45 م الأحد 12 أبريل 2020
الإمارات تسجل وفاتين و387 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

فيروس "كورونا" في الإمارات

وكالات

سجلت الإمارات العربية المتحدة، 387 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4123 إصابة، فيما تماثل 92 شخصًا للشفاء، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن تسجيل حالتي وفاة، اليوم؛ ليصل إجمالي وفيات "كورونا" في البلاد إلى 22 حالة وفاة.

الإمارات فيروس كورونا وزارة الصحة في الإمارات

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